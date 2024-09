Élections Législatives 2024 : La candidate Mariam Selly Kane dévoile ses motivations

Journaliste de formation ayant une carrière de plus de 30 ans à la RTS, Mariam Selly Kane ne veut plus être spectatrice des décisions qui seront prises pour la destinée des Sénégalais. La femme de Média a pris la décision de se lancer dans la course pour les législatives du 17 novembre 2024, en dirigeant une jeune coalition composée de personnalités indépendantes.

Face à la presse, ce mardi 24 septembre 2024, Mariam Selly Kane a partagé ses motivations. " MSK Dekkal Yaakaar est une jeune coalition créée par des personnalités indépendantes résidant au Sénégal. Elles m'ont fait l'honneur d'être la tête de liste pour les prochaines élections législatives", fait-elle savoir. Mariam Selly Kane souhaite occuper une place prépondérante à l'Assemblée Nationale. Pourquoi ai-je accepté cette mission? "Je l'ai accepté car on a été pendant longtemps des spectateurs. On laissait faire le système. On a compris que les régimes se succèdent et se ressemblent. Dès qu'on a espoir que la situation va changer, on s'aperçoit que rien n'a changé", martèle la femme de Média, tête de liste de la calition MKS Dekkal Yaakaar.