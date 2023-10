Élection présidentielle : les Linguères de Dakar s’engagent pour Benno auprès du ministre Abdou Karim Fofana

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Porte-parole du Gouvernement Mr Abdou Karim Fofana a présidé ce samedi la cérémonie de lancement des parrainages dans le département de Dakar, tenu par la plateforme des Linguères au siège de l'APR sise à la Sicap Amitié 2.



En effet, en ces périodes de virage vers l'élection présidentielle, le réseau des femmes, les Linguères de Dakar se fixe comme objectif de rassembler les forces vives de la capitale afin de garantir et d'assurer la victoire d’Amadou Ba au soir du 24 février.



Devant le ministre Abdou Karim Fofana, les membres de cette organisation en contrepartie composée de vaillantes femmes assurent un engagement total derrière le choix du président de la République.



Une volonté bien appréciée par le ministre du commerce, « C’est une responsabilité particulière pour les habitants de Dakar cette fois-ci, c’est Dakar qui a un candidat, Amadou Ba est de Dakar et nous devons gagner » assure Abdou Karim Fofana.