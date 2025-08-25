Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats


Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats

La coalition MT2025, dirigée par Mady Touré, a officiellement déposé ce lundi un recours auprès de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Cette décision intervient après la publication du procès-verbal du scrutin tenu le 7 août dernier, que le camp Touré juge entaché de graves irrégularités.

 

Restée silencieuse depuis l’élection, la coalition explique avoir volontairement attendu la diffusion du document officiel avant d’engager une procédure. Selon le communiqué MT2025, le procès-verbal révèle des anomalies majeures, notamment la présence de résultats d’un second tour auquel Mady Touré n’a pas participé, ainsi qu’un écart inexpliqué entre le nombre de suffrages exprimés (509) et le total annoncé dans la salle (510).

 

Pour la coalition, ces éléments mettent en doute la sincérité du vote et portent atteinte à la transparence du processus électoral. Le recours a été déposé devant la Commission des Recours de la FSF, accompagné de toutes les pièces justificatives collectées par l’équipe de campagne. Toujours dans son communiqué, MT2025 réaffirme son attachement à un football sénégalais crédible et éthique, tout en précisant qu’aucune autre déclaration ne sera faite dans l’immédiat. Toute information future sera diffusée uniquement via ses canaux officiels.

Lundi 25 Août 2025
