Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

La Commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réunie et a statué sur la requête de Mady Touré, qui contestait l'élection d'Abdoulaye Fall.
Mady Touré et son équipe avaient demandé l'annulation du processus électoral, de l'élection du président de la FSF et des autres candidats élus, ainsi que des résultats publiés. Ils exigeaient également des sanctions réglementaires contre tout membre fédéral coupable de faits de corruption. Pour justifier leur demande, ils avaient soulevé des faits de corruption et l'acceptation de rémunérations, cadeaux et autres avantages, en plus de dénoncer des défaillances dans le système électoral utilisé lors du scrutin.
La décision de la commission
Après avoir examiné l'affaire, la Commission de recours de la FSF a déclaré le recours "irrecevable, pour défaut d'ouverture de la voie de recours ordinaire en appel". Cette décision est fondée sur les articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral.
La commission a rappelé qu'elle est compétente pour connaître en appel du contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales et qu'elle statue, en dernier ressort, sur toutes les questions liées à la procédure de vote et de dépouillement de l'Assemblée générale élective.
Mady Touré et son équipe avaient demandé l'annulation du processus électoral, de l'élection du président de la FSF et des autres candidats élus, ainsi que des résultats publiés. Ils exigeaient également des sanctions réglementaires contre tout membre fédéral coupable de faits de corruption. Pour justifier leur demande, ils avaient soulevé des faits de corruption et l'acceptation de rémunérations, cadeaux et autres avantages, en plus de dénoncer des défaillances dans le système électoral utilisé lors du scrutin.
La décision de la commission
Après avoir examiné l'affaire, la Commission de recours de la FSF a déclaré le recours "irrecevable, pour défaut d'ouverture de la voie de recours ordinaire en appel". Cette décision est fondée sur les articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral.
La commission a rappelé qu'elle est compétente pour connaître en appel du contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales et qu'elle statue, en dernier ressort, sur toutes les questions liées à la procédure de vote et de dépouillement de l'Assemblée générale élective.
Autres articles
-
Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »
-
Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige
-
Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière
-
L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )
-
Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats