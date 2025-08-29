Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

La Commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réunie et a statué sur la requête de Mady Touré, qui contestait l'élection d'Abdoulaye Fall.



Mady Touré et son équipe avaient demandé l'annulation du processus électoral, de l'élection du président de la FSF et des autres candidats élus, ainsi que des résultats publiés. Ils exigeaient également des sanctions réglementaires contre tout membre fédéral coupable de faits de corruption. Pour justifier leur demande, ils avaient soulevé des faits de corruption et l'acceptation de rémunérations, cadeaux et autres avantages, en plus de dénoncer des défaillances dans le système électoral utilisé lors du scrutin.



La décision de la commission

Après avoir examiné l'affaire, la Commission de recours de la FSF a déclaré le recours "irrecevable, pour défaut d'ouverture de la voie de recours ordinaire en appel". Cette décision est fondée sur les articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral.



La commission a rappelé qu'elle est compétente pour connaître en appel du contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales et qu'elle statue, en dernier ressort, sur toutes les questions liées à la procédure de vote et de dépouillement de l'Assemblée générale élective.