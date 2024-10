El Malick Ndiaye: « Dakar Dem Dikk à une dette fiscale de 95 milliards de francs CFA »

Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens sous sa casquette de membre du parti Pastef est revenu, lors d’une conférence de presse cet après midi sur la dette fiscale de DDD. El Malick Ndiaye a révélé que la situation au niveau de Dakar Dem Dikk « est une catastrophe ». « Nous avons trouvé 2814 CDI, 327 prestataires ce qui fait 3822 au total. En ce moment, nous peinons à trouver même du personnel pour assurer convenablement les voyages. Et en même temps, la masse salariale est de un peu plus d’un milliard » a rappelé le chargé de communication du parti Pastef.



Concernant la dette fiscale de Dakar Dem Dikk, le ministre El Malick Ndiaye enchaine avec ses révélations.