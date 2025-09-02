El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… »

El Hadji Malick, l’un des piliers de l’équipe nationale du Sénégal, a donné sa première grande interview avant les matchs décisifs contre le Soudan et le Congo. Le joueur, qui s’est illustré lors de la rencontre contre l’Angleterre, met en garde contre la sous-estimation des adversaires : « Le match contre le Soudan, c’est le piège. Beaucoup parlent du Congo alors que c’est le Soudan qu’on doit affronter d’abord… on va se donner à fond et être sérieux, il n’y a pas de différence. »





Malick insiste sur la dimension mentale de la compétition et la nécessité de garder la tête froide malgré la pression : « Ce sont des matchs pièges… la pression est chez les supporters, donc nous on doit garder l’esprit. » Pour lui, chaque match est une occasion de représenter le Sénégal et l’Afrique : « C’est un match de référence, pas seulement pour nous, mais pour tout le Sénégal. On a représenté l’Afrique en se classant deuxième contre l’Angleterre, et on garde toujours la tête sur les épaules. »





Physiquement, Malick se sent prêt et confiant dans les capacités de ses coéquipiers : « La majorité de mes coéquipiers ont un énorme temps de jeu… pour moi physiquement ça va et je pense que c’est la même chose pour les autres. On est prêts, c’est ce qu’on a montré aux entraînements, l’intensité et le rythme. » Il souligne la différence entre les performances en club et celles en équipe nationale, mais promet un engagement total : « En équipe nationale, je vais essayer de me donner à fond… le contexte est différent mais on est prêts. »





El Hadji Malick reste concentré sur l’essentiel : la qualification et la performance collective. Avec un esprit positif et une détermination sans faille, il rappelle que chaque étape doit être franchie méthodiquement : « On doit se concentrer d’abord sur le premier match et essayer de faire des résultats… le début de saison a été dur, mais à la fin ça ira pour tout le monde. »

