El Hadj Daniel So : « Nous avons été purement et simplement retirés des groupes WhatsApp de And Nawlé sans aucun préavis »

« Il nous a été donné de constater qu'au sein de la coalition And Nawlé/And Liguéey de Kaolack à laquelle nous appartenons jusqu'à ce jour mardi 12 avril, se profile la persistance d'une attitude solitaire, contraire au fondement collectif de celle-ci et dont l'objectif clairement avoué lors d'une rencontre sectaire organisée le mercredi 06 avril 2022 à la chambre de commerce de Kaolack par une frange de ladite coalition n'est autre que de former une nouvelle entité, autre que l'authentique... », a informé le coordinateur de la conférence des leaders And Nawlé/And Liguéey.



Ahmed Youssouf Bengelloune et ses alliés qui faisaient face à la presse, ont déploré un manque d'implication notoire de la part de certains membres de ladite coalition allant même jusqu'à être zappés de certaines rencontres lors desquelles d'importantes décisions ont été prises.



« Ils ont tenu un point de presse dimanche 03 avril 2022 autour des trois points suivants : la coalition And Nawlé / And Liguéey n'est pas de Benno Bokk Yakaar, M. Serigne Mboup est le seul leader de la coalition et enfin la coalition participera aux élections législatives prochaines... Alors que la chanson tympanisante d'avant passée en boucle aux différentes chaînes de télévision de la place ainsi que dans les salons présidentiels, était d'accompagner le président de la République, son excellence M. Macky Sall lors des joutes électorales. Et comme seule réponse servie à nos interrogations, ce dernier n'aurait pas respecté ses engagements pris en cours d'audience... », a ajouté M. So.



Avant de souligner pour le regretter l'attitude de leurs collaborateurs de And Nawlé qui sont allés jusqu'à les retirer des groupes WhatsApp de cette entité. « Pas plus tard qu'hier soir vers les coups de 00 heure 45, des leaders ciblés comme le président Ahmed Youssouf Bengelloune, la vice-présidente du conseil départemental de Kaolack, Docteur Maty Cissé, M. Saliou Lô entre autres et moi-même avons été purement et simplement retirés des différents groupes WhatsApp de la coalition sans aucun préavis ni aucune explication à notre égard... »



Les membres de la conférence des leaders dont Ahmed Youssouf Bengelloune et les autres alliés avaient ainsi tenu à informer l'opinion publique locale et nationale de ces faits après avoir pris acte...