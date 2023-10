Économie Verte / Résilience des communautés : "l’équipe de l’ASERGMV est extrêmement impressionnante dans sa diversité et dans son expertise", (Christine Fages, Amb. France )

Après la remise de ses lettres de créances, la nouvelle ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a effectué son premier déplacement à l'agence Sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV), ce Vendredi 27 Octobre.

Lors de cette visite, le directeur général de ASERGMV a détaillé à l'ambassadrice tous les défis auxquels ils font face. "Comme vous le savez, l'environnement et le climat sont une des priorités de la politique étrangère de la France et ici au Sénégal, nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat que nous avons avec vous, de cette co-construction comme vous le dites, que nous avons mise en place et qui nous permet de traiter des sujets cruciaux pour l'avenir de nos populations respectives puisque la crise climatique et environnementale touche tous les pays du monde. Et donc, nous sommes tous des actionnaires de cette planète. Nous n'avons pas une deuxième planète. Il n'y a pas de planète B donc nous devons faire au mieux pour que celle-ci nous soutienne le plus longtemps possible", a déclaré Christine Fages,, ambassadrice de France au Sénégal.

Selon elle, “l'esprit de ce partenariat est de co-construire un avenir vert et un lendemain meilleur pour nos populations. Ce qui se passe au Sénégal a un impact sur ce qui se passe en France, ce qui se passe en France a un impact sur ce qui se passe au Sénégal. En tout cas, s'agissant de la France, nous sommes déterminés à continuer à co-construire avec vous et avec cette équipe qui franchement est extrêmement impressionnante dans sa diversité et dans son expertise", a-t-elle laissé entendre...