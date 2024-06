Economie: Sénégal et Dubaï paraphent une convention de partenariat

Le Sénégal a abrité un forum avec la chambre internationale de Dubaï, ce lundi 03 juin 2024, à Dakar. Sous la houlette du ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Gueye Diop, les deux pays ont signé une convention de partenariat économique.



Le président de Dubaï Chambers, Mohamad Ali Rashed Lottah s’est réjoui de conduire une mission économique de la chambre de commerce de Dubaï à Dakar qui constitue une étape décisive dans le cadre des efforts fournis pour la consolidation et le renforcement économique entre les Emirats Arabes Unis Dubaï et le Sénégal. D’après lui, le Sénégal est un partenaire très important pour Dubaï et les émirats de façon générale. Dans ses propos, il affirme que l’année passée, le volume d'échange commercial entre les deux pays a connu une hausse de plus de 17% en raison de plus de 800 millions de dollars d'échange commercial entre les deux pays. Ainsi, il a réaffirmé la disponibilité de la chambre de Dubaï de continuer ses efforts pour donner davantage de visibilité et de contenus à ses relations de partenariat entre les deux pays.



Sur ce, « la chambre de commerce de Dubaï compte démarrer à partir du Sénégal pour couvrir tous les pays du continent africain au regard des opportunités mais également des potentialités extrêmement importantes que regorgent le Sénégal ». Au-delà du secteur du commerce, il a exprimé sa volonté de se concentrer vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication en soutenant que le Sénégal est un pays extrêmement jeune dont la majeure partie de la population a moins de 30 ans mais également dont la logistique, l’agro business, et l'agro-alimentaire sont des domaines principaux dans lesquelles , ils vont explorer pour renforcer les relations entre Dubaï et le Sénégal.



Le ministre, Serigne Gueye Diop a remercié la délégation de Dubaï Chambers qui l’a permis de présider pour cette importante rencontre entre les hommes d'affaires de Dubaï et les hommes d'affaires du Sénégal. A ce titre, le Sénégal pour lui, vient d'ouvrir une nouvelle page économique, une nouvelle page politique et une nouvelle vision de prospérité. Au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye, il a tenu à remercier toute la délégation de Dubaï et tous les participants à savoir les hommes d’affaires, la délégation venue de Koweït et des autres pays). Le ministre a signifié à ses amis de Dubaï des nouvelles opportunités qu’offre le Sénégal dans le domaine de l'agro -business. « Le ministère de l'industrie et du commerce que je dirige va ouvrir dans les prochaines années 8 zones industrielles sur l'ensemble des 8 pôles de notre projet politique, ensuite ouvrir 14 autres zones industrielles économique spéciales dans les 14 régions du Sénégal et finir par 45 zones spéciales dans les 45 départements sur des surfaces de milliers d'hectares », renseigne -t-il.





En terme plus clair, comme il l’a précisé « le Sénégal de demain sera un Sénégal d'opportunité ». C’est la raison pour laquelle, il a demandé à la délégation de Dubaï de visiter l'intérieur du pays et de revenir ici pour voir ce qui se passe. En outre, il leur a mis au courant des nouvelles opportunités en matière de pétrole et de gaz. Dans ce sillage, il a demandé le partage de leurs expériences internationales dans le domaine technique, commercial pour la création d’emplois au Sénégal. Le ministre compte aller faire une mission à Dubaï et dans les pays arabes et du golf d’une manière générale pour promouvoir la destination investir au Sénégal. Des réunions seront tenues avec tous les hommes d’affaires de Dubaï pour des échanges fructueux. Pour ce qui leur concerne, le président de la chambre d’industrie et d’agriculture, Abdoulaye Sow, indique que leur mission est d’accompagner les deux opérateurs économiques dans leur commerce. En tant qu’institution, ils sont prêts à mettre à profit cette convention pour permettre aux opérateurs de mieux présenter leurs potentialités. Des services ont été proposés aux opérateurs sénégalais pour mieux s’épanouir au Sénégal.