Economie: Renforcement des capacités des PME sénégalaises dans le secteur agroalimentaire à l'ère de la ZLECAf

Le secteur agroalimentaire sénégalais se trouve à un tournant décisif avec le lancement d'un atelier de formation dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) sur les exigences de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cet atelier met l'accent sur les aspects liés aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), aux obstacles techniques au commerce (OTC), à la sécurité sanitaire des aliments, à la certification et à la traçabilité, des éléments clés pour pénétrer le marché continental.



S'inscrivant dans le cadre du projet "Renforcer les normes de sécurité sanitaire des aliments pour améliorer la compétitivité des PME du Sahel (SF4S)", cette initiative vise à soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf dans le secteur agricole, tout en favorisant l'expansion du commerce agricole intra-africain. Le projet, financé par la Banque africaine de développement (BAD) et mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), est coordonné au niveau national par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le Comité national du Codex (CNC).



L'objectif de cet atelier est de permettre aux PME sénégalaises d'accéder au marché continental avec toutes les cartes en main. Pour cela, il est essentiel qu'elles maîtrisent les normes de sécurité sanitaire, la certification et la traçabilité des produits, trois composantes indispensables pour être compétitives au sein de la ZLECAf.



Ce programme de formation est aussi l'occasion pour les participants de se familiariser avec les réformes commerciales en cours au Sénégal et dans les autres pays membres, afin de mieux comprendre les opportunités et les défis liés à l'exportation des produits agroalimentaires. Le Sénégal, avec ses nombreux atouts agricoles, dispose d'un avantage comparatif pour plusieurs produits qui pourraient trouver leur place sur le marché africain.



L'Accord portant création de la ZLECAf, signé en mars 2018, est une des pierres angulaires de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Il ambitionne de créer un marché continental intégré, facilitant la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. L'objectif ultime est de renforcer l'intégration économique africaine, de promouvoir le développement agricole, d'améliorer la sécurité alimentaire et d'accélérer l'industrialisation.



Pour les PME sénégalaises, la ZLECAf représente une opportunité unique de s'intégrer dans des chaînes de valeur à l'échelle continentale. Toutefois, pour en tirer pleinement parti, elles doivent impérativement se conformer aux exigences de certification et de sécurité sanitaire. Cet atelier leur offre les outils et les connaissances nécessaires pour réussir cette transition.



Des perspectives prometteuses pour le commerce agroalimentaire intra-africain

En permettant aux PME d'être mieux préparées et conformes aux exigences de la ZLECAf, le projet SF4S vise non seulement à accroître la compétitivité des entreprises sénégalaises, mais aussi à dynamiser le commerce intra-africain dans le secteur agroalimentaire. L'atelier constitue un premier pas vers une meilleure appropriation des enjeux de la ZLECAf et de ses potentialités pour l'économie sénégalaise.



Les retombées attendues sont prometteuses : une plus grande intégration des PME dans les marchés régionaux et continentaux, une amélioration de la qualité des produits exportés, et une augmentation des échanges commerciaux entre le Sénégal et les autres pays membres de la ZLECAf.



Avec ce programme de renforcement des capacités, le Sénégal se positionne comme un acteur clé de la mise en œuvre de la ZLECAf dans le secteur agroalimentaire, un secteur crucial pour son développement économique et sa compétitivité à l'international.



Ce projet ouvre la voie à une nouvelle ère pour les PME sénégalaises, en leur permettant de s'adapter aux exigences croissantes des marchés continentaux et internationaux. Le succès de cette initiative dépendra toutefois de la capacité des entreprises à intégrer ces nouvelles normes dans leurs pratiques quotidiennes et à exploiter pleinement les opportunités offertes par la ZLECAf.