Ecobank Day : Un engagement fort pour l'éducation au Lycée Mame Abdou Aziz Sy

Ce samedi, à l'occasion de la 13ème édition de l'Ecobank Day, le groupe Ecobank a renforcé son engagement envers l'éducation et la santé en visitant le CEM Rufisque Ouest, suivi du Lycée Mame Abdou Aziz Sy de Guédiawaye.







Madame Awa Sarr Diop, proviseure du lycée, a exprimé sa fierté d'accueillir Ecobank. Depuis leur première collaboration l'année précédente, l'établissement a bénéficié d'une salle informatique équipée et d'une connexion Internet illimitée. "Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien, qui a contribué à améliorer nos résultats académiques, notamment avec l'introduction de séries S1," a-t-elle déclaré.







Malgré ces avancées, le lycée fait face à des défis significatifs. Les infrastructures sont insuffisantes, et la proviseure a lancé un appel à Ecobank pour une extension et une réhabilitation des locaux. "Nous avons un besoin urgent de salles de classe et d'une bibliothèque, ainsi que d'équipements informatiques pour nos élèves, en particulier ceux des séries scientifiques," a-t-elle ajouté.







Madame Diop a souligné l'importance de cette journée et la nécessité d'un soutien continu. "Nous souhaitons faire de notre lycée un modèle d'excellence, mais cela nécessite des ressources supplémentaires," a-t-elle conclu.







L'Ecobank Day souligne l'importance des partenariats dans le secteur éducatif, et l'engagement d'Ecobank est un exemple à suivre pour d'autres entreprises.