Eau, électricité, financement des femmes à Fandène : « Nous savons qu’il y’a encore beaucoup à faire…(Amadou Bâ)

Après la rencontre qui s’est tenue hier avec les acteurs socio-économiques de Thiès dans le cadre de sa tournée économique dans la région, le Premier ministre Amadou Bâ de décliner les axes qui constituent le moteur de l’émergence à Fandène chez le maire Augustin Tine.

« Le président de la République, lors du dernier remaniement, a voulu mettre en place un gouvernement de contact. Il a estimé qu’il faut être au contact des populations et c’est dans ce sens que ces tournées économiques ont été initiées. Nous sommes récemment venus à Thiès. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire. Il y’a des travaux en cours, mais Fandène sera suffisamment alimentée en eau. D’ici les cinq prochaines années, les difficultés liées à l’eau comme à l’électricité dans plusieurs villages de Fandène seront de vieux souvenirs », a rassuré le premier ministre.



La question du financement des femmes n’a pas échappé au chef du gouvernement qui rassure sur les efforts et la contribution des structures de financement qui donneront doublement des financements pour soutenir les femmes.



« Nous voulons, pour les cinq prochaines années, faire des réformes pour des solutions concrètes. Je tiens aussi à me réjouir de la cohésion sociale et le cousinage à plaisanterie dans cette terre sérère, s’est félicité le Premier ministre.