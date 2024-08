ÉLECTRICITÉ À TOUBA- Un poste haute tension 225/30 KV inauguré… Birame Soulèye Diop reçoit les remerciements du Khalife Général des Mourides

À moins de deux semaines du Grand Magal, Touba étrenne une nouvelle installation électrique de grande envergure. Il s’agit d’un poste calibré 225/30 KV posé à Ndindy. Le ministre de l’Energie , du Pétrole et des Mines , venu personnellement procéder à l’inauguration, confiera que l’infrastructure a coûté 69,947 milliards de Fcfa. Un joyau de haute facture qui s’inscrit dans le programme « Boucle 225 KV du Ferlo » et qui permettra de juguler les failles en terme d’électricité dans une échelle géographique non négligeable.



Birame Soulèye Diop, qui avait à ses côtés le DG de la Senelec Papa Toby Gaye, ses partenaires français ( la France qui a justement financé l’ouvrage exécuté par Eiffage Énergies), précisera que l’ambition de l'État du Sénégal est d’aider toutes les populations de ce pays à disposer de l’électricité conformément aux exigences du Président de la République et de son Premier ministre.



La délégation sera reçue par le khalife et par Cheikh Bassirou Mbacké. Le porte-parole du Patriarche , par ailleurs Président du comité d’organisation du comité du Grand Magal, se réjouira des efforts fournis par le nouveau régime pour venir à bout des difficultés rencontrées par les populations de la cité avant de prier pour un réel succès des initiatives.