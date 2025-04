ÉGYPTE 2025 U 20 / Aliou Thiaré, la surprenante absence dans la liste de Dia pour la CAN U20…

Alors que le Sénégal s’apprête à défendre son titre de champion d’Afrique des moins de 20 ans (CAN U20) en Égypte, du 27 avril au 18 mai 2025, l’une des absences les plus commentées de la liste dévoilée par le sélectionneur Serigne Saliou Dia, reste celle d’Aliou Thiaré. Un choix qui intrigue, tant le jeune défenseur de l’AS Nancy-Lorraine (ASNL), prêté par Le Havre AC (HAC), était pressenti pour renforcer la défense des Lionceaux.



Âgé de 20 ans, Aliou Thiaré, formé à l’Académie Diambars, a franchi les échelons avec régularité. Après avoir passé la saison dernière à s’aguerrir au sein de l’effectif professionnel du HAC, il a rejoint Nancy cet été sous forme de prêt, avec l’ambition de gagner du temps de jeu. La presse française le décrit comme un défenseur polyvalent, capable de s’imposer en milieu de terrain grâce à une technique affûtée, une force physique remarquable et une aisance des deux pieds. Son jeu de tête, qualifié d’« extraordinaire » par les observateurs, en fait un atout dans les duels aériens. Des qualités qui auraient pu servir une équipe sénégalaise privée d’Amara Diouf, forfait à cause d’une blessure au genou.



Si la liste des 23 joueurs retenus par Dia inclut des talents comme Pape Douada Diong (Strasbourg), l’omission de Thiaré suscite l’incompréhension dans les milieux footballistiques. Certains spéculent sur des raisons tactiques, d’autres évoquent une concurrence accrue à son poste. Pourtant, son profil complet et sa maturité précoce – il est déjà pisté par plusieurs grands clubs européens – laissaient penser qu’il serait un pilier de cette campagne.



Le Sénégal, champion en 2023, hérite d’un groupe C relevé avec le Ghana, la RD Congo et la Centrafrique. L’absence de Thiaré, ajoutée à celle de Amara Diouf pourrait complexifier la tâche d’une défense qui devra faire preuve de créativité. Reste à savoir si cette exclusion deviendra un moteur pour le jeune défenseur, dont l’ascension en club semble, elle, irrésistible.



En attendant, les supporters sénégalais retiennent leur souffle : la relève est talentueuse, mais le parcours s’annonce parsemé d’embûches.