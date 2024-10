Dya : Le maire Tamsir Guèye distribue des kits scolaires aux apprenants de sa commune et offre deux machines échographiques à deux structures sanitaires

Pour soutenir les populations de sa commune Dya, le maire Tamsir Guèye n’a pas lésiné sur les moyens. Il a offert un important lot de kits scolaires pour soulager les parents d’élèves en cette ouverture des classes en plus de deux machines échographiques pour relever le plateau sanitaire grâce à des partenaires, des fils de la localité et compte financer la soixantaine de groupements de femmes à hauteur de 50 millions FCFA. « On ne peut atteindre le développement sans des ressources humaines de qualité », a déclaré Tamsir Guèye. Qui fera savoir que « ce souhait ne peut être atteint qu’à travers un bon encadrement de l’éducation en plus des formations pour avoir des ressources humaines de qualité ». Poursuivant, le maire a tenu à remercier l’ex IA qui, selon lui, a abattu un excellent travail du point de vue éducation sous son magistère. Il a aussi saisi l’occasion pour encourager le nouveau IA à s’inscrire dans cette même dynamique avant de lui souhaiter plein succès.

Aux blouses blanches, le maire a salué la franche collaboration entre la municipalité et les ICP. « Nous avons vu la détermination des ICP, sages-femmes et relais communautaires pour relever le plateau sanitaire de la commune. Cela m’a beaucoup encouragé pour les doter d’outils de travail pour leur permettre d’exercer correctement leur métier. C’est pourquoi nous avons mis à la isposition de deux postes de santé deux machines échographiques », dira-t-il.

Par ailleurs, Tamsir Guèye a rappelé sa volonté de financer les femmes à hauteur de 100 millions d’ici la fin de son mandat. Il a également affirmé son engagement à soutenir le nouveau régime ...