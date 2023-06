Dya : La Cojer communale organise ses 48 heures d'activités et met en exergue les réalisations du président Macky Sall.

La Convergence des Jeunesses Républicaines (Cojer) de la commune et Dya, avec à sa tête son coordinateur Ernest Thiaw, a organisé le week-end dernier, ses 48 heures d'activités.

Une caravane de sensibilisation sur l'implication des populations dans l'exécution des politiques publiques a ouvert les festivités. Les membres de la Cojer ont ainsi sillonné les différentes localités de la commune de Dya pour matérialiser cette initiative.

À la suite de cela, une cérémonie officielle a été paraphée hier, portant sur les réalisations du président Macky Sall. Elle a été suivie par une synthèse philosophique au profit des candidats de la commune devant concourir à l'examen du Baccalauréat.

Il a été rappelé au cours de cette cérémonie, les réalisations du régime actuel dans la commune de Dya et les projets en cours. Il s'agit entre autres de la réalisation du marché moderne de Dya, de la matérialisation du projet Xëyu Ndaw Yi, de l'érection prochaine de la piste Ngothie-Sikhane, des projets de branchements sociaux pour l'eau et l'électricité, de la construction d'édicules publics etc...

Le coordinateur de la Cojer, Ernest Thiaw, a réitéré devant l'assemblée, l'engagement de la jeunesse qui a décidé de porter la 3ème candidature du président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024...