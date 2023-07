Drame migration / Boubacar Sèye, Horizons sans frontières : « Il faut convoquer les assises nationales de la migration »

Invité à prendre part à la conférence de presse du F24, le coordinateur d’Horizons sans frontières a appelé à un dialogue national. Pour Boubacar Sèye, il urge de convoquer les assises de la migration.





« Il faut convoquer les assises nationales de la migration dans notre pays pour redonner espoir aux jeunes de rester dans le pays. Il nous faut adopter tous les outils de pacification qui existent dans notre pays qui étaient tant enviés par les autres pays de l’Afrique. Il faut instaurer la paix pour aller à l’essentiel : la gestion des ressources naturelles pour juguler ces drames causés par la migration qui écrit ses pages les plus noires de l’histoire du Sénégal. L’urgence c’est un dialogue pour lutter contre cette catastrophe nationale. Nous sommes en guerre et même en guerre, on ne meurt pas comme ça. C’est un dossier social et devons taire nos intérêts démesurés », a lancé le défenseur des droits de l’homme aux acteurs politiques de l’opposition membre du F24 et par ricochet l’État du Sénégal.