Drame à N'zérékoré (Guinée) : le PM Amadou Oury Bah promet de publier un communiqué dans les prochaines heures.  

Suite aux incidents survenus lors du match de football opposant les équipes de Labe et Nzérékoré à N'zérékoré (Guinée), des morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a rappelé dans son compte Twitter que « les autorités régionales sont à pied d’œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population ». Cependant, la PM a également signalé que « le gouvernement publiera un communiqué lorsqu'il aura recueilli toutes les informations pertinentes sur ces malheureux incidents ».