Dr Malick Diop : « Ce n’est pas une position que l’on prend comme ça … ça se prend lors de la session

En réaction à la dissolution du CESE et du HCCT, le député Malick Diop de l'AFP, membre de la coalition BBY n’a pas voulu clairement afficher sa position. Même s' il a eu son mot à dire, il n’y est pas allé plus loin. Pour le Dr Malick Diop, sa position sera celle qu’elle prendra en salle.



Il déclare que la présence des députés est une obligation. « On est à l’ouverture de la session extraordinaire qui se fait de droit. Et, maintenant après cela, on va réunir la conférence des présidents pour étudier l’agenda qui va suivre. La présence de députés, c’est une obligation. Un député, quand il y a une session, doit être présent».



Toutefois, sa position sera celle qu’elle prendra lors de la session. « Parce que dit-il, ce n’est pas une position que l’on prend comme ça. Je suis là parce que je suis toujours là. Car que je suis député à l’Assemblée nationale. Ma présence se justifie parce que je suis élu des populations à l’Assemblée nationale ».



Dieynaba Agne