Dr Alioune Diouf invite les jeunes et femmes de Kaolack à voter Boun Abdallah Dionne pour l’avenir du pays

Dans le cadre de cette campagne présidentielle 2024, la coalition « Dionne 2024 » à Kaolack a démarré ses activités par des caravanes et des proximités dans son fief d’abord avant d’investir tous les quartiers de Ndangane pour sensibiliser les populations sur les enjeux du moment et les inviter à porter leur choix sur le candidat Boun Abdallah Dionne. D’après le mandataire départemental de la coalition «Dionne 2024 », Abdoulaye Diouf, « Mouhammed Boun Abdallah Dionne est le candidat qui incarne la paix et la réconciliation nationale ». Il a invité les populations à la non-violence. « Ce que nous voulons pour les populations, c’est un candidat comme Boun Abdallah Dionne qui a de l’expérience, les capacités pour diriger le pays, l’expertise et qui peut apaiser le climat social pour aller vers le développement », explique-t-il. Prenant la parole, le Docteur Alioune Diouf précise qu’ils vont sillonner les quartiers pour sensibiliser les populations. Pour lui, «les sénégalais doivent faire très attention et revoir les choix qu’ils vont faire le jour du scrutin pour l’avenir du pays ». Il dira : « Notre candidat a, le meilleur profil pour diriger le pays. Il a de l’expérience et un vécu. Donc c’est l’homme qu’il faut pour ce pays. Avec l’exploitation du gaz et du pétrole, notre candidat est le mieux placé car il a la connaissance, le background et connaît les attentes des Sénégalais ». Docteur Alioune Diouf invite ainsi jeunes et femmes de Kaolack à soutenir son candidat pour l’avenir du Sénégal pour cette présidentielle 2024. « Cette cité a besoin d’un bon assainissement et nous vous invitons à soutenir notre candidat pour qu’il puisse régler ce problème une fois à la tête du pays », a-t-il déclaré.