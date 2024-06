Doyen Tounkara : L'Initiative qui a intégré l'indemnité d'habillement dans les salaires des journalistes de la RTS

En 1974, après la création de l'Office de Radio Télédiffusion du Sénégal (ORTS), Monsieur Tounkara a été sollicité pour gérer la radio. Pendant ce temps, Djibril Ba et Aliou Ba dirigeaient la télévision. Cette décision faisait suite à la demande du président Senghor d'obtenir des images des Jeux Olympiques de Munich de 1972 via la chaîne de télévision nouvellement établie.

Après le décès d'Aliou Ba, Tounkara a été nommé directeur par intérim. À cette époque, le président Senghor recherchait un linguiste ouvert à la culture respecté par les journalistes. Tounkara avait pour mission de guider les journalistes dans la rédaction, l'envoi et l'évaluation des messages, ainsi que dans la gestion des retours et des réactions du public.

À la radio, Tounkara a laissé une marque significative en organisant les tâches et responsabilités de manière efficace, ce qui a profondément marqué l'entreprise. Il se souvient notamment des réunions avec le ministre Jean Collin et les directeurs du Soleil, de la Radio et de l'APS, où il discutait de l'évaluation des responsabilités sans imposer de sanctions injustes pour chaque diffusion d'informations.

Un incident mémorable fut la visite de Menen Asfaw, épouse de l'ancien Empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié Ier au Sénégal. La radio avait manqué la couverture de l'événement au palais présidentiel parce que les journalistes n'avaient pas porté de cravate, conformément aux exigences du protocole. Tounkara a défendu ses collègues en soulignant qu'il n'y avait aucune règle officielle obligeant le port de la cravate. Grâce à son intervention auprès du ministre Daouda Sow, une indemnité d'habillement a été instituée pour les journalistes, ce qui a permis de résoudre le problème.

Malgré ses contributions notables, Tounkara a été largement oublié après son départ en 1987. À l'âge de 87 ans, il n'a reçu aucun honneur ni reconnaissance, ce qu'il regrette profondément, surtout quand il voit d'autres collègues être décorés récemment.

En résumé, Monsieur Tounkara a joué un rôle crucial à la RTS, non seulement en tant que gestionnaire, mais aussi en défenseur des droits et des conditions de travail des journalistes. Son histoire illustre les défis et les réussites de la radiodiffusion au Sénégal à une époque marquée par des événements importants et des décisions cruciales pour l'organisation.