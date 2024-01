Double nationalité de Karim Wade : TAS entache la candidature du leader avec ses preuves au Conseil Constitutionnel

Bien vrai que sa candidature a été validée par le Conseil Constitutionnel, le leader du Parti de La République des Valeurs/ RV, le sieur Thierno Alassane Sall, a tenu à accorder une attention particulière au dossier de candidature des autres leaders qui l’entourent, notamment celui du fils de l’ancien président, Mr Karim Wade. Selon lui, un fait majeur qui devrait entraver sa candidature a été omis par le Conseil constitutionnel, il s’agit de sa double nationalité.Après avoir, à travers un communiqué, annoncé un dépôt de recours face à cette situation, Thierno Alassane a rapidement envoyé une délégation ce mardi pour poursuivre son combat, qui consiste à contrer la validation du dossier Karim qu'il juge inadéquat.Comme preuve à l’appui, ce dernier s’est référé au site français www.legifrance.gouv. fr . Selon lui, si le fils de Wade avait bien renié à sa nationalité française, son nom aurait dû figurer dans la liste des validés du site, or après plusieurs vérifications, Thierno n’a trouvé aucune de ses coordonnées, chose qui réveille actuellement beaucoup de soupçons.« Nous n’avons aucun problème avec Karim, mais on parle de gouvernance, de quelqu’un qui doit gérer notre budget, les 7000 milliards de notre pays et tout un peuple, alors on ne le donnera pas à n’importe qui », assure Mr Aw, son mandataire.Face à tout cela, les jeunes de TAS attirent l’attention des sénégalais, mais aussi des septs sages à bien prendre en compte leurs revendications afin de sécuriser notre démocratie...