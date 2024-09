Dissolution du Cese et du Hcct: Le groupement parlementaire Wallu vote pour…

Le président du groupe parlementaire Liberté -démocratie et changement, Mamadou Lamine Thiam annonce que le groupe parlementaire votera la suppression des institutions que sont le haut conseil des collectivités territoriales et le conseil économique, social et environnemental. Après une large consultation, Mamadou Lamine Thiam et ses collègues ont décidé de se conformer pour faire passer cette loi pour se départir des institutions qui n’avaient, par en réalité, selon eux, « pas d’utilité et d’impact dans le vécu quotidien des sénégalais ».