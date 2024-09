Dissolution HCCT et CESE : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly exhibe son livre rouge des 12 ans de Macky Sall

Lors de la séance plénière de ce 02 septembre consacrée à l’examen du projet de loi tendant à la dissolution du HCCT et du CESE, le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a presenté un livre rouge des 12 ans de gestion du président Macky Sall comme pour répondre aux collaborateurs de ce dernier qui ont publié un livre blanc où ils magnifient les 12 années de gouvernance de l’ancien régime. Cheikh Abdou Bara Dolly qui peint en noir la gestion de Macky Sall considère que les pages sombres de son règne n’ont pas été évoquées dans le livre blanc de ses soutiens et alliés.



Sur un autre registre, le parlementaire a invité ses collègues à voter le projet de loi qui tend à dissoudre le HCCT et le CESE. Il a également appelé à dissoudre l’Assemblée nationale et à traduire les anciens dignitaires devant la justice.