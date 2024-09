Dissolution CESE et HCCt : Wilane rejette le projet de loi et corrige le régime de Diomaye

Prenant la parole, l’honorable député du parti socialiste, Abdoulaye Wilane a tiré sur le nouveau régime en place. Selon lui, le minimum qu’on attend des nouvelles autorités est la construction et non la déconstruction.



« Le régime « Tapalé, tafanto et ruse » est un régime qui fait dans le refus de célébration de l’engagement souscrit, de l’élégance républicaine et de la courtoisie républicaine », dira-t-il. Ainsi, le député se dit totalement en phase avec ses collègues qui ont voté NON, à ce projet de loi portant sur la dissolution du CESE et du HCCT « Vous nous demandez de vous autoriser à supprimer, à dissoudre le HCCT et CESE, c’est de l’incohérence. Notre pays siège au niveau des Nations unies . Aux Nations unies, il y a le conseil économique ,social et environnemental dans tous les pays du monde y compris dans les royaumes, il y’en a et puisque c’est de la cohérence que naissent les grandes choses. Laissez -moi vous dire que vous ne pouvez pas! Contestez-moi et vous ne pouvez pas compter normalement sur tous les wadistes ,vous ne pouvez pas compter normalement sur tous ceux qui se réclament socialiste. Pour ce qui est du HCCT ,cela a été recommandé par l’Union Africaine en 1998. Le Sénégal l’a adopté en 2014 consacré par référendum en 2016. Mes chers amis, ne vous compliquez pas la tâche loin des bravades parce que je vous ai dit l’autre jour qu’il ne faut pas faire dans les bravades .Je vous exhorte à savoir que vous n’êtes pas éternel » , a-t-il affirmé .



Et de poursuivre : « Quand on gouverne un pays, on doit essayer de savoir que partout dans le monde, il y’a des institutions qui durent des siècles qui sont plus anciennes, qui ont plus de longévité que les personnes ou le régime. Alors je veux simplement faire savoir aux sénégalais et sénégalaises qui nous suivent qu’ils retiennent avec vous et moi, que le CESE et le HCCT doivent demeurer . Je rappelle ceux qui sont à Pastef et qui ont appartenu au peuple des assises, qui ont paraphé, signé ,assumé, combattu pour la mise en œuvre des conclusions des assises et les recommandations de la CNRI qui doivent se retrouver dans leur petit soulier ou derrière leur petit doigt .Je termine en disant que ce n’est pas utile ,ni efficace de casser. Il faut certes réformer, je veux être moi réformiste, si vous nous aviez invité à une réforme, des institutions pour les rendre plus viables, plus supportables, plus soutenables au point de vue de la dépense publique, vous auriez peut -être obtenu un consensus. Alors, ce n’est pas par la violence qu’on conquiert et exerce le pouvoir. Soyez plus humbles et retenez que la République est d’élégance toute faite, en tout lieu et en toute circonstance. Mes chers collègues, votez pour appuyer la décision de la commission en rejetant ce projet de loi qui est inutile, dangereux et enfantin ».