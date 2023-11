Diplomatie et Culture : L’ambassadrice au Sénégal Nur Sagman célèbre le centenaire de la République de Turquie

Représentant le gouvernement sénégalais, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, a été aux honneurs lors cet événement historique. Entre autres réalisations nées de cette relation fraternelle, le ministre se réjouit du fait que la Turquie, en tant que puissance mondiale, soit aujourd’hui une destination privilégiée d'hommes d’affaires sénégalais. Représentant le gouvernement sénégalais, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, a été aux honneurs lors cet événement historique. Entre autres réalisations nées de cette relation fraternelle, le ministre se réjouit du fait que la Turquie, en tant que puissance mondiale, soit aujourd’hui une destination privilégiée d'hommes d’affaires sénégalais.

Proclamée République de la Turquie, il y a de cela un siècle, cette journée historique a été célébrée ce lundi 29 octobre à Dakar, par l’ambassade de la Turquie au Sénégal, en présence de hautes autorités sénégalaises et de la Turquie.En effet, à en croire les propos de l’ambassadrice Nur Sagman, cet événement est pour les Turcs, un hommage à l’homme qui a changé le destin de la République turque, Mustapha Kemal Ataturc, saluant la mémoire de ce grand leader de la guerre d’indépendance et ses compagnons d’armes qui ont mené un combat sans pareil pour prendre en main le destin de toute une nation. « Il est pionnier des révolutions et réformes qui ont fondé la Turquie moderne. Aujourd’hui, nous accueillons avec enthousiasme le siècle turc qui représente le point de départ d’une nouvelle vision avec une feuille de route qui permettra la construction d’un avenir par 85 millions de Turcs s’entraidant dans un esprit de guerre d’indépendance… »Convoquant les relations diplomatiques, son excellence rappelle que depuis l’installation de l’ambassade de Turquie au Sénégal en 1963, les deux nations n’ont cessé d’explorer divers axes de coopération reconnus d’intérêt commun. Elles mutualisent leurs forces par le biais d’une diplomatie bilatérale fructueuse, notamment concernant les questions économiques, sociales, éducatives, sanitaires, infrastructurelles, etc...Ces excellentes relations d’amitié et de coopération qui prévalent entre le Sénégal et la Turquie sont de plus en plus hissées par les deux chefs d’État respectifs. C’est dans ce sens que l’ambassadrice a profité de cette opportunité pour saluer la solidarité dont le peuple sénégalais a fait montre lors du séisme qui a affecté la Turquie en février dernier. Le détachement des 30 sapeurs-pompiers sénégalais en mission d’aide a été amplement salué par la diplomate.