Diop Decroix : « Depuis Senghor, je me suis opposé, et aujourd'hui je sais que Pastef est dans la bonne voie... »

Lors d'une récente prise de parole, Diop Decroix, figure historique de l’opposition sénégalaise, a fait une déclaration qui résonne comme un écho au passé et un regard résolu vers l’avenir. « Depuis Senghor, je me suis opposé, et aujourd'hui je sais que Pastef est dans la bonne voie », a-t-il affirmé avec une conviction palpable. Ses mots, marqués par une longue histoire de lutte politique, ne sont pas seulement un retour sur son parcours, mais une validation forte du mouvement porté par Ousmane Sonko et ses alliés.



Diop Decroix, ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, n’a jamais été du genre à rester silencieux face aux dérives du pouvoir. Son parcours politique a été marqué par une opposition constante, qu'il soit sous l’ère Senghor, Diouf ou plus récemment sous Macky Sall. Pour lui, l'opposition est une vocation, un engagement pour le bien-être du peuple sénégalais, qui ne se contente pas de suivre le courant, mais qui cherche à éclairer les zones d’ombre de la politique nationale.



Aujourd’hui, après des années de lutte, Diop Decroix voit dans Pastef une continuité logique de son combat. Il assure que ce mouvement est « sur la bonne voie », soulignant que ses principes et sa vision pour le Sénégal rejoignent les aspirations qu’il défend depuis toujours : justice sociale, lutte contre la corruption, et répartition équitable des richesses. Selon lui, Pastef n’est pas un simple mouvement d’opposition, mais un vecteur d’espoir pour ceux qui croient en un Sénégal plus juste.