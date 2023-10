Digitalisation du service public au Sénégal : L'accélération du processus au menu avec l'instauration de la plateforme Govstack

Au cours d'un atelier organisé par Sénégal Numérique SA, le ministère de la Communication des télécommunications et l'ONG Allemande GIZ les 26 et 27 octobre, la plateforme Govstack a été dévoilée pour mieux industrialiser et accélérer le processus de digitalisation du service public.





Dans son intervention, Mme Aïssatou Jeanne Ndiaye, représentante du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a souligné que cette plateforme vient en appoint parce qu'elle permet de centraliser toutes ces données qui sont éparpillées au niveau de l'Administration centrale. "Avec Govstack, on aura une plateforme unique à l'image de ce qu'a fait Sénégal Numérique avec la plateforme Sénégal Services", a-t-elle déclaré.



Quant au Directeur Général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum, il a magnifié l'accompagnement de la GIZ pour la concrétisation du processus de digitalisation du service public. Il a aussi rappelé le rôle de SENUM SA qui a en charge la digitalisation du secteur public. Donc pour lui, c'est un grand privilège de réunir l'ensemble des acteurs du secteur public comme du privé pour diagnostiquer ce qui a été fait au Sénégal. Il ajoute également qu'ils ont ce défi de faciliter l'accès à ces services digitaux.



Katharina Noussi, Directrice de programmes à GIZ de mentionner que Govstack est une boîte à outils qui va permettre de dématérialiser 800 procédures administratives.

"La digitalisation permet d'aller plus vite et de mieux faciliter la tâche à l'administration. C'est une plateforme disponible et gratuite pour tout le monde. Nous aidons le gouvernement du Sénégal à comprendre l'outil, sa portée et son avantage pour l'administration", a-t-elle dit.