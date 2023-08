Différend ex Pastef-Taxawu / Moustapha Guirassy se désole : « C’est une petite affaire qui est à l’origine de tout cela et l’expérience politique de Khalifa devrait lui permettre de la surpasser »

Membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, Moustapha Mamba Guirassy s’est prononcé sur la tension entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall. L’ancien parlementaire de dire que « la coalition est encore plus soudée qu’avant malgré la mise à l’écart de Taxawu de Khalifa Sall. Taxawu est tombé dans le piège du président Macky en appelant ce dialogue », fait-il savoir.





Revenant sur les raisons de ce divorce, Guirassy révèle et exprime sa déception envers Khalifa Sall. « La sortie de Khalifa est causée par un problème de communication et de leadership. C’est une petite affaire qui est à l’origine de tout cela. Son expérience politique devrait lui permettre de surpasser cette affaire …», explique l’ancien parlementaire.