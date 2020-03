Diffamation : Mimi Touré a décidé de traduire Bara Ndiaye en justice.

Aminata Touré dite « Mimi » a décidé de porter plainte pour diffamation contre l'Administrateur de la Maison de la Presse, Bara Ndiaye, qui l'accuse d’avoir « recruté en un jour, soixante-douze Chargés de Mission et Conseillers », a annoncé mercredi à Dakaractu son entourage. L’on apprend qu'une plainte avec constitution de partie civile, visant des propos qualifiés de «diffamatoires», va être déposée, afin d'obtenir réparation du préjudice.



Le maire de Méouane a tenu ces propos au cours de l’émission « L’invité de MNF » sur la 7Tv. Des propos qui n’ont pas plu à la Présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



« Je vous donne une information et si Aminata Touré la nie qu'elle porte plainte contre moi pour diffamation : en un jour, elle a recruté soixante-douze Chargés de Mission et Conseillers. Elle l'a fait ces derniers jours au Conseil économique, social et environnemental. Je parle à la télévision, nous sommes dans un État de droit avec une justice, si ce que je dis n'est pas avéré, qu'elle porte plainte. Elle tisse son réseau ». Tels sont les propos tenus par Bara Ndiaye devant la journaliste Maïmouna Ndour Faye.