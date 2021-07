Diamniadio / MAER : Moussa Baldé a procédé au lancement des activités de protection sociale des bénéficiares du PROVALE-CV.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural a abrité ce 16 juillet la cérémonie de lancement des activités de protection sociale. Ainsi, deux conventions sur la Couverture Maladie Universelle et Assurance Agricole, ont été signées en présence du MAER. Dans ce programme de CMU, plus de 20 000 individus qui bénéficient du Projet de Valorisation des Eaux Pour le Développement des Chaînes de Valeur (PROVALE-CV), sont visés.



Selon le DG de l’Agence de la CMU, Bocar Mamadou Daff, « nous avons pour mission d’assurer la couverture sanitaire pour les personnes qui sont dans le secteur informel. Choix ne pourrait être plus judicieux que d’avoir un partenaire comme PROVALE-CV qui couvre 8 régions du pays…. »



À travers le partenariat PROVALE-CV-CMU, 20 000 chefs de ménage (H/F) et 60 000 enfants bénéficieront de la CMU sur une durée de 3 ans. L’enveloppe globale prévue par le PROVALE-CV pour ce partenariat est de 150 000 000 FCFA. La protection sociale de ce programme se veut efficace, inclusive, dynamique et durable. Elle consiste à mettre en place un système d’appui et dégressif suivi d’un accompagnement soutenu des bénéficiaires en terme d’information, de sensibilisation et de renforcement de capacité des acteurs impliqués, a annoncé le Ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé qui a annoncé dans la foulée que le suivi sera de mise pour mener à bien ce projet.



Le partenariat PROVALE-CV-CNAAS permettra de couvrir, durant 4 années, les risques agricoles sur 800 ha de culture maraîchère et d’assurer près de 1 000 entrepreneurs bénéficiaires, pour une enveloppe de 150 000 000 de FCFA…