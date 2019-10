Diamniadio : Le MEDD, le MMG et les acteurs accordent leurs violons pour la réhabilitation des sites miniers

Le ministère des Mines et de la Géologie a abrité ce mardi 15 octobre 2019 la réunion interministérielle sur la réhabilitation des sites miniers. Cette rencontre présidée par les ministres de l’Environnement et du Développement Durable Abdou Karim Sall et celui des Mines et de la Géologie, Madame Aissatou Sophie Gladima avec la participation des Maires, la Chambre des Mines, l’instance faitière des compagnies et sociétés minières et la CDC, a été l’occasion de faire une présentation sur la gestion environnementale et sociale des projets miniers au Sénégal. Le Fonds de réhabilitation des sites miniers était, ainsi, au cœur des échanges. « Cette problématique à la fois actuelle et polysémique qui est la réhabilitation des sites miniers interpelle ces deux ministères. Ces deux entités sont complémentaires si les rôles sont bien définis et les responsabilités bien assumées. Il faut pousser cette réflexion pour trouver une solution», a dit Mme Gladima, ministre des Mines et de La géologie. Un avis partagé par les deux secrétaires généraux des deux ministères, M. Ibrahima Guèye (SG/ MMG) et M. Amadou Lamine Guissé (SG /MEDD), qui ont fait la présentation et l’évaluation de la situation actuelle de ce fonds destiné à la réhabilitation des sites miniers.