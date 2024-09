Diamniadio / CSFP- BTP : Des dizaines de jeunes formés en plomberie sanitaire ont reçu leur diplôme

Une trentaine de jeunes en provenance des communes de Diamniadio, Bargny et Sebikhotane ont bénéficié d’une formation accélérée, initiée par GFA Consulting group en compagnie du centre sectoriel de formation professionnelle (CSFP-BTP) Diamniadio. "Pendant plus de 30 jours, ces jeunes ont été formés sur la plomberie, les compétences de base du plombier au centre sectoriel de formation professionnelle BTP de Diamniadio", a fait savoir le conseil technique au bureau d'études GFA Consulting group, Mor Fall lors de cérémonie de la remise des attestations qui s'est tenue ce Mercredi 04 Septembre au CSFP-BTP Diamniadio. Aujourd'hui, souligne M. Fall, "ces jeunes sont prêts à intégrer le monde de l'emploi . C'était une formation essentiellement pratique. Bien évidemment, il y a des apports théoriques qui ont été fournis mais la formation a été surtout pratique sur les compétences de base et à la fin de la formation technique ils ont suivi une formation sur les compétences transversales. Et en même temps ils ont suivi une formation en entrepreunariat", a-t-il déclaré, estimant que c'est seulement ces formations intégrées qui l'auront permis d'avoir un profil d'employabilités satisfaisant qu'ils viennent renforcer avec la mise à disposition de chaque récipiendaire d'un kit comprenant tous les outils de base qui permettent au plombier de travail. Une corhote de 30 jeunes est aussi attendue à partir de ce lundi pour démarrer leur formation en électricité domestique.