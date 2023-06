Dialogue national : ultime issue de la désescalade ?

Le Chef de l’État, Macky Sall, a appelé toutes les forces vives de la nation à un dialogue national, ce 31 mai, à la salle des banquets du palais présidentiel. Plusieurs personnalités politiques comptent y prendre part malgré certaines positions radicales affichées de leaders de l’opposition qui posent des conditions préalables de participation.

La société civile sénégalaise entend elle, y prendre part pour espérer y voir lancer les bases d’une désescalade face au regain de tension qui mine le pays depuis plusieurs jours.

Le Sénégal est à la croisée des chemins à moins de 10 mois de la présidentielle marquée par une période de troubles et de défiance. Jusqu’ici, les termes de référence du dialogue national ne sont pas énumérés mais acteurs politiques et personnalités de la société civile estiment que le rendez-vous doit s’inscrire sous le sceau de concertations sincères et sans tabou sur toutes les questions d’intérêt général participant à renforcer la stabilité et la cohésion nationale qui font face à d’énormes menaces...