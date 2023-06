Dialogue national : « Le Président Macky Sall demande au gouvernement de lui soumettre dans les meilleurs délais les textes de lois… »( PM)

Le Premier ministre Amadou Bâ a effectué la prière de la Tabaski en l’absence du Président Macky Sall qu’il représente à la grande mosquée de Dakar. Il a délivré le discours du chef de l’Etat qui est focalisé principalement sur deux axes : Les enjeux et défis sécuritaires et la mise en œuvre des conclusions issues du dialogue. Le Premier ministre a informé que « le chef de l’Etat, se fondant sur le consensus entre les acteurs, a instruit au gouvernement, de préparer et de lui soumettre dans les meilleurs délais, les textes de lois nécessaires à la mise en œuvre des points de convergence pour que notre pays s’achemine dans l’intérêt national vers des élections nationales, inclusives et paisibles ». Dans cette ordre d’idées, le Premier ministre annonce que le chef de l’Etat rencontrera dans les jours proches, les acteurs économiques.