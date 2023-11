Développement industriel : Birame Soulèye rectifie le ministre Moustapha Diop et dénonce l’absence d’industrie dans les régions.

Le président du groupe parlementaire Yaw s’exprimait, ce 24 novembre, à l'Assemblée nationale Le président du groupe parlementaire Yaw s’exprimait, ce 24 novembre, à l'Assemblée nationale

Reprenant le rapport sur l’état des lieux du secteur de l’industrie, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop a souligné l’absence notoire d’industrie au Sénégal.« Quand on parle d’industrie évidemment, on le positionne sur le secteur secondaire (…) le secteur secondaire a donné de 1990 à 2000 9,4 %, de 2001 à 2013, 14,7 % et 2014 à 2021 19,6 %. Ce qui apporte des questions légitimes », a soutenu le député. Il a profité de sa prise de parole lors du vote du projet de budget du ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries pour s’interroger sur le sort de la Sonacos.« Est-ce que vous allez privatiser la Sonacos ? J’aimerais bien que vous y répondiez », a dit Birame Soulèye Diop.