Développement du secteur agricole : Les paysans du Sénégal lancent un plaidoyer en direction de l’État du Sénégal

D’après Nazirou Sall et Cie, il s’agit de la formalisation du statut juridique des exploitations familiales qui freine leur professionnalisation, la non disponibilité du régime de protection sociale pour les travailleurs qui évoluent dans le secteur agricole, l’absence d’une réunion du conseil sylvo-agro-pastoral d’échanges entre les parties prenantes qui impacte sur le dialogue entre les organisations professionnelles, l’inefficacité du système de financement agricole et rural, une bonne rémunération de leur travail et la protection des consommateurs accompagnée d’une politique publique bien définie et mise en œuvre de manière concertée.



Toutefois, le CNCR a formulé une panoplie de recommandations dont la promulgation et la mise en application d’un décret de la formalisation du statut juridique des exploitations familiales, de favoriser l’autonomisation des femmes et l’emploi des jeunes, la mise à jour et l’application du décret 2008/12/62 relatif à la protection sociale des personnes exerçant des métiers de l’agriculture, l’organisation de la première session du conseil supérieur agro-sylvo-pastoral en 2024, l’allègement des coûts du crédit par une modification du taux d’intérêt de 7,5 à 5% et une baisse de frais connexe, la bonification de prime agricole de 50 à 70%, l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’insertion et d'installation des jeunes dans la chaîne de valeur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour favoriser l’emploi des jeunes ruraux entre autres …



Le CNCR a tout de même lancé un appel aux autorités sénégalaises actuelles et futures à prendre en considération ses propositions et les intégrer dans les politiques et programmes en faveur du monde rural.