Développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre : recommandations et perspectives

L’atelier régional de partage des connaissances et de validation du programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre s’est ouvert ce mardi 30 mai 2023 à Dakar vient d’être clôturé après 2 jours de réflexion et de travaux.







Organisé par la Haute Autorité du Waqf (HAW) du Sénégal, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), cette importante rencontre a regroupé 7 pays africains, à savoir : le Cameroun, la Côte d'ivoire, le Niger, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Gambie.



Au terme de cet atelier, des recommandations sont faites a l’endroit de ces participants pour qu’une fois chez eux ils puissent y travailler et l’appliquer. Il s’agit de la mise à niveau sur le programme ; la validation des différentes composantes du programme de coopération. Lequel visant à « étendre le waqf en Afrique Subsaharienne et d'en faire un instrument stratégique de la politique sociale » des Etats bénéficiaires. Cette initiative trouve sa justification dans la capacité des projets waqf à mobiliser des ressources alternatives et philanthropiques en faveur de la lutte contre la pauvreté.