Développement des collectivités territoriales : le ministre Mamadou Talla octroie des véhicules aux Directeurs des Agences régionales de Développement (ARD)

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla, a rencontré les services déconcentrés et bras techniques des collectivités territoriales, ce vendredi 3 février 2023, au siège du Ministère à Dieuppeul. À l’issue de la rencontre, il a procédé à la remise de véhicules aux Directeurs des Agences régionales de Développement (ARD) concernées, dans le cadre du Projet de Désenclavement des Zones de production en appui au Programme nationale de Développement local (PDZP/PNDL).

" Les ARD jouent un rôle capital et essentiel (...) ceux qui travaillent lors des conseils ministériels décentralisés en concertation avec les gouverneurs ce sont les directeurs des ARD. Nous avons un long travail important sur les orientations, sur les statuts, les attentes que nous avons. La politique du président de la République qui permet la territorialisation des projets public exigé donc des compétences au niveau local sur le terrain pour qu'on puisse transformer durablement, pour qu'on puisse avoir des structures viables au niveau déconcentré et c'est ces ARD qui sont en train de faire cet excellent travail...", a déclaré le ministre Mamadou Talla.

Le Patron du ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mamadou Talla, a ajouté que ces voitures permettront à ces directeurs de bien faire leur travail au niveau des collectivités territoriales. Il a assuré d'amener des solutions sur les revendications des ARD, concernant surtout le salaire et la construction d'un hôtel de ville pour les ARD.

Le Directeur général de l'ARD de la région de Saint-Louis par ailleurs, coordonnateur des Directeurs des Agences régionales de Développement (ARD), Ousmane Sow, n'a pas manqué de revenir sur le rôle de l'ARD et juge son importance en saluant le geste du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, en affirmant que ces voitures sont des outils essentiels pour le bon fonctionnement en suivant les chantiers au niveau des collectivités et départements. Il en a profité pour lister les manquements que les ARD connaissent auprès du ministre, y compris les déficits en ressources humaines, les déficits en logistique et les déficits en matière financière.