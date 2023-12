Développement chaînes valeur agricole : 9700ha aménagés, plus de 700 fermes pour un taux de décaissement de 66% et un taux d’engagement de 95%

A l’occasion de la 5ème session du Comité de pilotage du PROVAL-CV, le coordonnateur national du programme a fait le point du programme qui prend fin l’année prochaine.







« Sur les aménagements hydro-agricoles, nous sommes à 9700 hectares sur un objectif de 11.000 hectares. La différence des travaux sera réalisée cette année. Tout ce qui est ferme, périmètres maraîchers, nous sommes à plus de 700 fermes qui sont réalisées et réceptionnées. Nous avons atteint les 60 milliards pour un taux de décaissement de 66% et un taux d’engagement de 95% » s’est-il réjoui au moment de présenter le bilan du projet de valorisation pour le développement des chaînes de valeur agricole.







Younoussa Mballo a fait savoir qu’ « il y a des activités liées aux aménagements hydro-agricoles grâce à la construction de digues anti-sel, de digues de retenue. Nous en sommes à plus de 90% des résultats. S’il s’agit d’aménagement de petits périmètres maraîchers ou des fermes polypoles à caractère entrepreneurial, nous avons dépassé les résultats assignés. Il y a beaucoup de constructions qui sont en cours qui vont être rapidement réalisées » dit-il.







Ce sont huit régions, les trois de la Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), celles du bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel) et une des Niayes (Thiès) qui sont les régions d’interventions de la première phase.