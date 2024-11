Deuxième journée des qualifications pour l'AfroBasket 2025 : le Sénégal corrige le Gabon 101-58

Dans une arène bien plus garnie que lors de la première journée, le Sénégal a livré un grand match face au Gabon, en remportant largement la rencontre par 101-58.



C’est Brancou Badio qui a donné le ton en ouvrant la marque avec un tir à trois points, lançant ainsi un cinglant 13-0 qui a immédiatement mis le Gabon en difficulté.

Dès les premières minutes, les Lions se sont montrés agressifs, multipliant les incursions dans la défense adverse. Malgré quelques résistances sporadiques, la stratégie sénégalaise, axée sur un jeu direct et incisif, a fait la différence.



Gora Camara et Brancou Badio ont été particulièrement décisifs en début de rencontre, permettant au Sénégal de prendre rapidement les commandes. Par la suite, le banc sénégalais a parfaitement maintenu l’intensité, tant en attaque qu’en défense. Grâce à une solide prestation collective, le premier quart-temps s’est conclu sur un score sans appel de 22-5.



L’entame du deuxième quart-temps a confirmé la domination sénégalaise. Mokhtar Guèye, Lamine Sambe, Youssou Ndoye, Jean-Jacques Boissy et Babacar Sané ont continué de maintenir la pression sur une défense gabonaise souvent passive. Babacar Sané s’est distingué avec des dunks spectaculaires, chauffant le public, tandis que Mokhtar Guèye s’est affirmé en véritable patron, devenant le meilleur marqueur sénégalais de la première mi-temps. Logiquement, le Sénégal a rejoint les vestiaires avec une confortable avance de 46-29.