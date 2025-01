Dette héritée à DDD: « Elle se chiffre à plus de 130 milliards de francs CFA » ( Assane Mbengue, Directeur Général )

La société Dakar Dem Dikk, crée en novembre 2000 en remplacement de la défunte SOTRAC…est aujourd’hui sous la direction de Assane Mbengue qui entend se projeter vers des solutions innovantes afin de redynamiser la boîte. Mais avant de se pencher sur ce travail non moins laborieux selon l’actuel directeur général, il faut faire l’état des lieux. Ce qui a été mené et qui a abouti à des découvertes.





Invité de l’émission « L’Entretien avec Dakaractu », Assane Mbengue révèle : « Nous avons trouvé sur place une dette qui, cumulée a atteint plus de 130 milliards de francs CFA ». En effet, sur le plateau, le directeur général de la société nationale indique que cette dette est en train d’être épongée. Mais, il fait le distingo par rapport aux dettes concernant notamment : « celles qui reviennent aux coopératives (près de 500 millions), l’Ipres ( 17milliards) de même que les bus obtenus de la part de l’Etat et dont on ne peut qualifier de don car, n’ayant aucune note qui l’atteste ». Selon Assane Mbengue, « il est difficile toutefois pour la société nationale Dakar Dem Dikk, d’éponger cette dette. L’Etat qui est actionnaire majoritaire avec plus de 76%, est certainement en train de réfléchir avec la tutelle pour voir comment structurer la dette ».