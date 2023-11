Détournement des forces Covid-19 : Cheikh Abdou Bara Mbacké au ministre Moustapha Diop/"Vous devriez être en prison."

L’honorable député Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké n’a pas fait dans la langue de bois. Face au ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, il est revenu sur le dossier lié aux fonds Force Covid-19 dans lesquels l’autorité est citée.





"Vous avez encaissé 1 milliard FCFA sur les fonds Force covid que vous aviez détourné (…) si on était dans un pays normal, vous ne seriez pas ministre et vous seriez envoyé en prison", a dit Cheikh Abdou Bara Mbacké à l’Assemblée nationale.





Le député s’exprimait, ce 24 novembre, lors du passage du ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries dans le cadre de l’examen du budget de son département.