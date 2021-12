Détournement à Poste Finances : les travailleurs affiliés au SNTP empêchent la tenue de la conférence de presse des pro Bibi Baldé.

En définitive, les affidés du directeur général de La Poste, qui devaient animer, ce 13 décembre, une conférence de presse sur l’affaire du détournement de 1,5 milliard FCFA à Poste Finances ont été obligés de remettre la rencontre à plus tard.



En effet, le face-à-face avec les journalistes qui devait se tenir au sein de la société nationale a été saboté par des travailleurs affiliés au syndicat national des travailleurs des Postes (SNTP). Ces derniers, après une forte mobilisation devant le siège de la Poste, ont rejoint la salle de conférence logée au 3ème étage pour empêcher au camp favorable à la gestion de Abdoulaye Bibi Baldé, de se prononcer.



À en croire l’organisation syndicale, cela fait des jours que l’activité est à l’arrêt à La Poste à cause du scandale financier décelé à Poste Finances. Plusieurs anomalies ont été détectées grâce à des perquisitions faites dans cette filiale de La Poste et qui ont conduit à la saisie de 1.033 chèques couvrant des montants allant de 100.000 à 50 millions Fcfa ou plus. Trois (3) personnes ont bénéficié d’un mandat de dépôt dans cette affaire. Visés pour détournement de deniers publics, il s’agit du chef de l’Agence principale de Dakar, du chef du centre financier de Dakar et du caissier dudit centre...