Dérives sur internet - cybercriminalité: Le nouveau DGPN, Mame Seydou Ndour s’engage à l’assainissement…

Le contrôleur général Mame Seydou Ndour a décliné sa feuille de route qui va promouvoir les bonnes pratiques et lutter contre la criminalité transfrontalière, le trafic de stupéfiants. Mais également et surtout, sur les dérives constatées sur internet. « Les dérives sur internet et la lutte contre la cybercriminalité seront aussi combattues » a-t-il promis lors de son discours ce matin lors de la cérémonie d’installation qui enregistre le départ de Seydou Bocar Yague.



Le nouveau directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, estime que le renforcement des missions de la police nationale devra entre autres, rentrer dans le cadre d’une série de réformes. Il faudra persévérer dans l’efficacité à éradiquer toutes forces de nuisances. Et sur cet aspect, la lutte pour l’assainissement sur l’Internet et contre la cybercriminalité doit être parmi les missions principales.