Député Ayib Daffé au ministre Moussa Baldé: « Votre réponse a été violente et disproportionnée envers les étudiants »

Le député Ayib Daffé s’interroge sur le différend qui oppose le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Moussa Baldé. A l’en croire, il a sanctionné tous les étudiants en leur privant la poursuite de leurs études pour une faute commise par un groupe de personnes dans une seule université.



« Votre réponse a été violente et disproportionnée envers les étudiants. Je me demande le problème que vous avez avec les étudiants ? », s’est interrogé, ce 22 novembre, le parlementaire lors du projet de vote du budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.