Dénomination des agences de la Caisse de Sécurité Sociale : L’agence de la VDN porte désormais le nom de Mansour Kama

La Caisse de sécurité sociale a procédé, ce mardi 7 janvier 2025 aux baptêmes de deux de ses agences. La première agence sise à la VDN porte le nom de Feu Mansour Kama, ancien président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES).



Le ministre du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Abass Fall, a affirmé lors de sa prise de parole que le sens de ces cérémonies revêt un caractère de reconnaissance que ces institutions montrent à l’endroit d'illustres personnalités qui ont marqué le monde syndical mais aussi le secteur privé. En l’occurrence, il a nommé Feu Mansour Kama et Feu Mademba Sock. Pour le ministre, ces deux personnalités ont toujours impacté leur environnement. Parlant de Mansour Kama, il estime qu’il avait toujours ses positions pour défendre le secteur privé, les employeurs et les employés. C’est la raison pour laquelle cette agence porte son nom car, c’est une façon de lui rendre hommage. Une manière, dit-il, de prouver qu’il y a des gens qui ont marqué de leur parcours ce pays à travers leurs activités.



De son côté, Elimane Diouf, PCA de la Caisse de Sécurité Sociale est revenu sur le choix porté sur ces deux personnes. Selon lui, c’est un honneur au nom des administrateurs de la caisse et de la direction de la caisse de procéder ce matin à cette cérémonie de baptême des agences de VDN et de Guédiawaye au nom de Feu Mansour Kama et Feu Mademba Sock. Le représentant de la CSS avance que ces hommes se sont illustrés brillamment par leur contribution au développement social et économique de leur pays.



À ce propos, il renseigne que Mansour Kama fut parmi les premiers sénégalais à créer une confédération des employeurs typiquement sénégalais. Ce dernier a contribué à défendre l’entreprise, l’entrepreneur sénégalais. Ce qui pour lui, est le patriotisme économique mais aussi de défendre les sénégalais pour que les sénégalais puissent avoir une part de marché à côté des grandes firmes internationales. Hormis ces actes posés dans le secteur, il soutient que la jeunesse a besoin de repères, d’exemples comme Mansour Kama afin de pousser cette jeunesse avide à l’entrepreneuriat et de s’inspirer de lui pour le développement du Sénégal.