Dénombrement international d'oiseaux d'eau: plus de 80 variétés d'espèces et plus 4444 oiseaux décomptés au parc de Djoudj

Le Dénombrement International d'Oiseaux d'Eau (DIOE) est un programme de suivi des effectifs des zones humides dans le cadre de la convention Ramsar. Au Sénégal, la direction des parcs nationaux a procédé en début de semaine, au dénombrement d'oiseaux d'eaux au parc de Djoudj.

Selon le Colonel Abdoulaye Diop, directeur des parcs nationaux du Sénégal, plus de 80 variétés d'espèces et plus de 4444 oiseaux ont été dénombrés au parc de Djoudj sur les chiffres provisoires. Parmi ces oiseaux, certains sont considérés comme des espèces rares dans certains pays mais ils sont en forte présence au parc de Djoudj...