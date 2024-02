Démocratie Sénégalaise / Nassirou Bako Arifari, député Cedeao : « Tout ce qui touche à ce modèle constitue un mauvais précédent »

Présente au Sénégal depuis deux jours, la mission de médiation du parlement de la Cedeao a rencontré le président de l’Assemblée nationale. Après quelques heures de discussion sur les enjeux de la loi constitutionnelle portant décalage de la date du scrutin de l’élection présidentielle, la délégation se dit préoccupée par la situation politique du Sénégal. « Tout ce qui touche à ce modèle constitue un mauvais précédent. C’est pourquoi nous avons décidé de venir ici pour nous enquérir de la situation, rencontrer les différentes parties », a fait savoir Nassirou Bako Arifari.Selon lui, « le Sénégal est un des pays les plus stables de la sous-région et dont l’expérience démocratique est considérée sans faille. C’est un modèle auquel la Cedeao tient beaucoup », rappelle le diplomate de formation.L’ancien chef de la diplomatie béninoise devenu député a rappelé les préoccupations du président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qu’il a rassuré d’être en contact avec qui de droit pour décrisper la situation. « Les parlementaires de Yewwi Askan Wi ont émis un certain nombre de préoccupations par rapport aux citoyens détenus à la suite de manifestations politiques. Le président de la commission a pris acte et nous avons engagé un certain nombre d’échanges avec qui de droit pour tourner cette page afin que le peuple sénégalais fume le calumet de la paix pour le retour normal de l’ordre constitutionnel et garantir la paix et la stabilité pour tous », renseigne-t-il.