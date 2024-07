Déguerpissements à Sandaga : après les affrontements entre marchands ambulants et agents de la mairie de Dakar, le calme est revenu...

Des affrontements ont éclaté ce mercredi 10 juillet 2024 au marché Sandaga, non loin de la pharmacie Guigon, entre marchands ambulants et agents de la mairie de Dakar chargés du déguerpissement.

Les marchands ambulants et tabliers ne se sont pas laissé faire et ont fait face aux agents de la mairie qui voulaient les déguerpir de force.

Mais, après de vives tensions entre les protagonistes, le calme est revenu et les ambulants de leur côté ont continué leurs activités sans être inquiétés par les agents de la municipalité.

Néanmoins, les ambulants interpellent les autorités, en l’occurrence le Premier ministre Ousman Sonko, pour régler définitivement leur situation, sinon cela peut augmenter la vague de jeunes qui prennent la mer.